مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد

10:52 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

كرة يد الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، القاهرة فجر اليوم الاثنين، متوجهة إلى رومانيا، من أجل خوض معسكر إعداد والمشاركة في دورة (CUPA Poli ) الرومانية الودية.

ويأتي معسكر رومانيا، في إطار استعدادات كوماندوز يد الزمالك للموسم الجديد.

ويخوض الفريق مباراة ودية خلال معسكره، برومانيا، ثم يشارك في البطولة الودية، التي تضم معه فرق: "سسما بوخارست الروماني وإي سي إم تيميشوارا الروماني وآر كي ميتالوبلاستيكا الصربي".

ويستعد يد الزمالك لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.. حيث يخوض البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم مع كوماندوز اليد كلًا من: برشلونة الإسباني وهانديبول توباتي البرازيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يد الزمالك فريق يد الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا