مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"لعل المانع خير".. هجوم قوي من مقدمة برنامج ضد عصام الحضري

02:09 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عصام الحضري زمان (5)_10
  • عرض 9 صورة
    _ عصام الحضري يطير إلى أمريكا لحضور افتتاح كأس العالم للأندية
  • عرض 9 صورة
    _ عصام الحضري يطير إلى أمريكا لحضور افتتاح كأس العالم للأندية
  • عرض 9 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 9 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 9 صورة
    عصام الحضري وزوجته
  • عرض 9 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 9 صورة
    عصام الحضري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجهت سهام صالح مقدمة البرامج، هجوما قويا على حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عصام الحضري، بسبب رفضه الظهور معها في البرنامج الذي تقوم بتقديمه.

وقالت صالح خلال تقديمها برنامج "الكلاسيكو"، على قناة "ON E": "كان من المفترض أن يكون معي في الحلقة الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق، للحديث عن ملف هروب اللاعبين من الأندية المصرية والجميع يعلم تاريخ عصام الحضري".

وأضافت: "قبل الحلقة بوقت بسيط تواصلنا مع الكابتن عصام الحضري ولكننا لم نجد أي استجابة منه، على الرغم من الاتفاق معه في وقت سابق على حضوره الحلقة، لذلك قمت بالإطلاع على تاريخ الكابتن عصام بشكل كبير".

وتابعت: "الجميع يعلم تاريخ عصام الحضري، وتاريخ طريقة رحيله من الأندية المصرية، لكن للمرة الأولى أعرف طريقة التهرب من البرامج التليفزيونية اليد من الكابتن عصام".

وأكملت: "لا بد أن استدعي جملة سابقة لمانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، حينما قال أن الحضري لا يمتلك صفات القائد، لذلك قرر سحب شارة القيادة من اللاعب في عام 2005".

واختتمت: "لعل المانع خير يا كابتن، انا متأكدة انك مكنتش تقصد، لكن متأكدة أيضًا أنك عارف أن في حلقة، تتابع البرومو الخاص بها منذ 5 أيام، وتعلم أنك من المفترض أن تكون موجود اليوم".

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عصام الحضري سهام صالح هجوم سهام صالح على عصام الحضري منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان