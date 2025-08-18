كتب - يوسف محمد:

وجهت سهام صالح مقدمة البرامج، هجوما قويا على حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عصام الحضري، بسبب رفضه الظهور معها في البرنامج الذي تقوم بتقديمه.

وقالت صالح خلال تقديمها برنامج "الكلاسيكو"، على قناة "ON E": "كان من المفترض أن يكون معي في الحلقة الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق، للحديث عن ملف هروب اللاعبين من الأندية المصرية والجميع يعلم تاريخ عصام الحضري".

وأضافت: "قبل الحلقة بوقت بسيط تواصلنا مع الكابتن عصام الحضري ولكننا لم نجد أي استجابة منه، على الرغم من الاتفاق معه في وقت سابق على حضوره الحلقة، لذلك قمت بالإطلاع على تاريخ الكابتن عصام بشكل كبير".

وتابعت: "الجميع يعلم تاريخ عصام الحضري، وتاريخ طريقة رحيله من الأندية المصرية، لكن للمرة الأولى أعرف طريقة التهرب من البرامج التليفزيونية اليد من الكابتن عصام".

وأكملت: "لا بد أن استدعي جملة سابقة لمانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، حينما قال أن الحضري لا يمتلك صفات القائد، لذلك قرر سحب شارة القيادة من اللاعب في عام 2005".

واختتمت: "لعل المانع خير يا كابتن، انا متأكدة انك مكنتش تقصد، لكن متأكدة أيضًا أنك عارف أن في حلقة، تتابع البرومو الخاص بها منذ 5 أيام، وتعلم أنك من المفترض أن تكون موجود اليوم".

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج