رضا عبد العال: هذا اللاعب يمكنه تعويض زيزو بالزمالك

كتب- نهى خورشيد:

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد، بعد ظهوره المميز في مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية إن ألفينا أثبت سريعاً أنه مكسب مهم للفريق، مشدداً على أنه قادر على تعويض رحيل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، بشرط الاعتماد عليه أساسياً في التشكيل خلال المباريات المقبلة.

وأضاف أن اللاعب يتمتع بإمكانات مميزة ستجعل جماهير الزمالك تنسى زيزو مع مرور الوقت، مطالباً بضرورة الدفع به بجوار شيكو بانزا، وإعادة ناصر ماهر للعب في مركزه الطبيعي كصانع ألعاب بدلاً من إشراكه كجناح.