مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"بينهم نجم الأهلي".. الكشف عن المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية بالدوري

12:42 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 7 صورة
    احتفال تريزيجيه مع زيزو
  • عرض 7 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
  • عرض 7 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 7 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية، من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف رابطة الأندية المصرية، عن 4 أهداف لحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية، هم هدف الأهلي الثالث في مرمى فاركو عن طريق أحمد زيزو، هدف فادي فريد لاعب الاتحاد في مرمى مودرن سبورت.

ودخل هدف اللاعب محمد مخلوف لاعب وسط المصري البورسعيدي في مرمى طلائع الجيش، ضمن الأهداف المرشحة لحصد الجائزة، بالإضافة إلى هدف أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود في مرمى البنك الأهلي.

ويذكر أن أحمد سدي زيزو، كان قد نجح في تسجيل هدفين خلال فوز المارد الأحمر على حساب فاركو بأربعة أهداف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي الموافق 15 أغسطس الجاري.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية النادي الأهلي أفضل أهداف الجولة الثانية بالدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان