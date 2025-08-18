كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية، من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف رابطة الأندية المصرية، عن 4 أهداف لحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية، هم هدف الأهلي الثالث في مرمى فاركو عن طريق أحمد زيزو، هدف فادي فريد لاعب الاتحاد في مرمى مودرن سبورت.

ودخل هدف اللاعب محمد مخلوف لاعب وسط المصري البورسعيدي في مرمى طلائع الجيش، ضمن الأهداف المرشحة لحصد الجائزة، بالإضافة إلى هدف أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود في مرمى البنك الأهلي.

ويذكر أن أحمد سدي زيزو، كان قد نجح في تسجيل هدفين خلال فوز المارد الأحمر على حساب فاركو بأربعة أهداف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي الموافق 15 أغسطس الجاري.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج