مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

"بتواجد زيزو ولاعب وحيد من الزمالك".. التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري

01:46 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 13 صورة
    حسام عبدالمجيد 16_14
  • عرض 13 صورة
    حسام عبدالمجيد 7_6
  • عرض 13 صورة
    حسام عبدالمجيد
  • عرض 13 صورة
    محمد فاروق لاعب حرس الحدود
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (1)
  • عرض 13 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز والإسماعيلي
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز والإسماعيلي
  • عرض 13 صورة
    الإسماعيلي ضد إنبي
  • عرض 13 صورة
    إنبي والإسماعيلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري المصري، والتي اختتمت مساء أمس السبت بإقامة 3 مباريات.

وجاء على رأس التشكيل، لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو بتقييم 9.3 – 10 ، وذلك بعدما سجل ثنائية في هذه الجولة أمام فاركو، في اللقاء الذي انتهى 4-1 لصالح المارد الأحمر.

أما في نادي الزمالك فقد تواجد لاعب واحد فقط بالتشكيل المثالي للجولة، وهو المدافع الشاب حسام عبدالمجيد الذي حصل على تقييم 8.3.

بينما شهد التشكيل المثالي غياب تام للاعبي بيراميدز رغم الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمي:

محمود الزنفلي (حرس الحدود)

خط الدفاع:

سيف الخشاب (كهرباء الإسماعيلية) - حسام عبدالمجيد (الزمالك) - محمود رزق (الاتحاد السكندري).

خط الوسط

فوزي الحناوي (حرس الحدود) - محمد مخلوف (المصري البورسعيدي) - أحمد العجوز (إنبي) - منذر طمين (المصري البورسعيدي)

خط الهجوم:

زيزو (الأهلي) - جراديشار (الأهلي) - فادي فريد (الاتحاد السكندري).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

التشكيل المثالي للجولة الثانية بالدوري الدوري المصري زيزو الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور