كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري المصري، والتي اختتمت مساء أمس السبت بإقامة 3 مباريات.

وجاء على رأس التشكيل، لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو بتقييم 9.3 – 10 ، وذلك بعدما سجل ثنائية في هذه الجولة أمام فاركو، في اللقاء الذي انتهى 4-1 لصالح المارد الأحمر.

أما في نادي الزمالك فقد تواجد لاعب واحد فقط بالتشكيل المثالي للجولة، وهو المدافع الشاب حسام عبدالمجيد الذي حصل على تقييم 8.3.

بينما شهد التشكيل المثالي غياب تام للاعبي بيراميدز رغم الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمي:

محمود الزنفلي (حرس الحدود)

خط الدفاع:

سيف الخشاب (كهرباء الإسماعيلية) - حسام عبدالمجيد (الزمالك) - محمود رزق (الاتحاد السكندري).

خط الوسط

فوزي الحناوي (حرس الحدود) - محمد مخلوف (المصري البورسعيدي) - أحمد العجوز (إنبي) - منذر طمين (المصري البورسعيدي)

خط الهجوم:

زيزو (الأهلي) - جراديشار (الأهلي) - فادي فريد (الاتحاد السكندري).