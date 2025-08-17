القاهرة ـ مراسل مصراوي:



كشف مصدر عن تقدم عدد من الأندية على رأسهم ناديي الأهلي والزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات بين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأشرف صبحى وزير الرياضة؛ لبحث شكوى الأندية.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتجاه داخل وزارة الرياضة هو غلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الاستاد، على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى لاستقبال مباراتى الأهلى مع بيراميدز ، ودجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدورى، ثم سيستقبل استاد القاهرة مباراة منتخب مصر وأثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

وكانت منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري قد انطلقت يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

