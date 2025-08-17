مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

"بينهم الأهلي والزمالك".. تحرك عاجل من وزارة الرياضة بعد شكوى الأندية من أرضية ستاد القاهرة

01:14 م الأحد 17 أغسطس 2025

ستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:


كشف مصدر عن تقدم عدد من الأندية على رأسهم ناديي الأهلي والزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات بين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأشرف صبحى وزير الرياضة؛ لبحث شكوى الأندية.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتجاه داخل وزارة الرياضة هو غلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الاستاد، على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى لاستقبال مباراتى الأهلى مع بيراميدز ، ودجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدورى، ثم سيستقبل استاد القاهرة مباراة منتخب مصر وأثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

وكانت منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري قد انطلقت يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

اقرأ أيضًا:
"لون تيشرت حارس المقاولون أيه؟".. تعليق ناري من شوبير على تعادل الزمالك

الأهلي يعلن ضم لاعبة فريق برينتفورد الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك ستاد القاهرة وزارة الرياضة اتحاد الكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك