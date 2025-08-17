مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
16:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

"لحقه جون إدوارد".. تفاصيل نقل فيريرا للمستشفى بعد مباراة الزمالك والمقاولون

10:14 ص الأحد 17 أغسطس 2025

مؤتمر فيريرا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل نقل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، إلى المستشفى عقب مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب التي أقيمت أمس السبت.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، ‫أن المدير الفني البلجيكي كان يعاني من إعياء قبل المباراة بنزلة برد، و ألم في المعدة حصل على مسكنات.

وأضاف المصدر، أن فيريرا عقب المباراة حضر للمؤتمر الصحفي، وفور نزوله لغرفة الملاعب شعر بألام مرة أخرى وهو ما جعل جون إدوارد المدير الرياضي يصطحبه إلى المستشفى فورا.

وتابع المصدر، أن فيريرا خضع لبعض الفحوصات الطبية وظل تحت الملاحظة بضع ساعات ومن ثم غادر رفقة جون إدوارد، وتوجه إلى مقر إقامته للحصول على راحة تامة اليوم.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب أمس.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الإثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك فيريرا مدرب الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور