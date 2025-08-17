أين تقع انطلاقة الزمالك مع فيريرا بين أجانب مجلس حسين لبيب؟

لم يستطع المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك فيريرا من تحقيق الانتصار خلال المباراة الثانية الرسمية له مع الفريق إذ سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المقاولون العرب مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

فيريرا كان قد استهل الموسم بالفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

قائمة حسين لبيب كانت قد نجحت في انتخابات مجلس إدارة الزمالك بصورة رسمية يوم 20 أكتوبر 2023 ولم يمر سوى أقل من شهر حتى تم إقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه لسوء النتائج ومنذ إقالته تم الاستعانة بـ 6 مدربين في منصب المدير الفني للفريق بينهم 2 بصورة مؤقتة قبل التعاقد مع فيريرا.

1) معتمد جمال

استهل معتمد جمال مهمته كمدير فني مؤقت بـ4 انتصارات متتالية قبل الخسارة في المباراة الخامسة أمام المصري بالدوري ثم خسارة أمام سجرادا الأنجولي بالكونفدرالية ليرحل بعدها ويتعاقد الزمالك مع البرتغالي جوزيه جوميز.

2) جوزيه جوميز

المدرب البرتغالي كانت بدايته مشابهة ليانيك فيريرا ولكنه تعادل في المباراة الأولى أمام الإسماعيلي في الدوري ثم فاز في المباراة الثانية أمام أبو سليم في الكونفدرالية.

وإجمالاً قاد جوميز فريق الزمالك بـ 45 مباراة فاز بـ 25 مباراة منها وخسر في 11 بينما حسم التعادل 9 مباريات.

3) أحمد مجدي

ورحّل جوزيه جوميز بصورة مفاجئة ليتولى مساعده أحمد مجدي تدريب الفريق في مباراة المصري التي فاز بها بهدف نظيف ثم انضم لجهاز المدرب البرتغالي بفريق الفتح السعودي.

4) جروس

وأعاد الزمالك بعد ذلك مدربه السويسري جروس الذي تعادل في أول مباراة له قبل الفوز في الثانية في انطلاقة مشابهة ليانيك فيريرا وجوميز.

5) بيسيرو

ورحلّ جروس لسوء النتائج بعد ذلك وتم التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي قاد الفريق بـ 13 مباراة.

وكانت بداية المدرب غير مبشرة إذ سقط في فخ التعادل بأول ثلاث مباريات وإجمالاً تعادل المدرب بـ 6 مباريات وفاز بمثلهن فيما خسر في مباراة واحدة.

6) أيمن الرمادي

وأنهى مجلس الزمالك علاقته مع مدربه البرتغالي وتعاقد مع المدرب أيمن الرمادي بصورة مؤقتة.

الرمادي قاد الزمالك بـ 5 مباريات تعادل في المباراة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا ثم خسر بهدف نظيف أمام نظيره بيراميدز في الدوري.

ولكن فاز المدرب المحلي بالمباريات الثلاثة التالية أمام بتروجت وفاركو في الدوري قبل الفوز بالمباراة الأخيرة أمام الزمالك بنهائي كأس مصر.

7) يانيك فيريرا

ورحل بعد ذلك الرمادي وجاء فيريرا الذي فاز في أول مباراة ثم تعادل في الثانية.