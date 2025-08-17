كتب- نهى خورشيد:

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك واستحق التعادل والحصول على نقطة مهمة في لقاء الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "المقاولون ظهر بشكل جيد أمام الزمالك، ومن وجهة نظري أن محمود أبو السعود لم يتعرض لاختبارات كثيرة طوال المباراة".

وأضاف عما أثير ضده بخصوص تعليقه على أداء حراس الأهلي: "أعمل في مجال تدريب حراس المرمى وتحليل الأداء منذ ما يقرب من 20 عامًا، وهذه طبيعة عملي، ولا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء أي حارس في الدوري الممتاز".

عن حارس الأهلي الشاب مصطفى شوبير قال: "هو خامة جيدة ويمتلك مستقبلًا مبشراً في مركز حراسة المرمى، لكنه يتحمل مسؤولية الهدف الذي سجله فريق فاركو في شباك الأهلي بالدوري".