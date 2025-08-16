مباريات الأمس
"باقون حتى تفنى البحور".. لافتة جمهور الزمالك في مواجهة المقاولون (صور)

09:21 م السبت 16 أغسطس 2025
وجهت جماهير نادي الزمالك رسائل من مدرجات ستاد القاهرة الدولي، إلى لاعبي الفريق أثناء مواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

ورفع عدد من جماهير الزمالك لافتة كُتب عليها: "الزمالك نبضة الجمهور، باقون حتى تفنى البحور".

وعدد آخر من الجماهير رفع لافتة كُتب عليها باللغة الإنجليزية: "حلم كبير وعمل قوي، في زمالكنا".

وكان الزمالك فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

جمهور الزمالك الزمالك مباراة الزمالك دخلة الزمالك تيفو الزمالك الزمالك والمقاولون
