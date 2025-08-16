"باقون حتى تفنى البحور".. لافتة جمهور الزمالك في مواجهة المقاولون (صور)
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
وجهت جماهير نادي الزمالك رسائل من مدرجات ستاد القاهرة الدولي، إلى لاعبي الفريق أثناء مواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.
ورفع عدد من جماهير الزمالك لافتة كُتب عليها: "الزمالك نبضة الجمهور، باقون حتى تفنى البحور".
وعدد آخر من الجماهير رفع لافتة كُتب عليها باللغة الإنجليزية: "حلم كبير وعمل قوي، في زمالكنا".
وكان الزمالك فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.
فيديو قد يعجبك: