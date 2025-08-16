"باقون حتى تفنى البحور".. لافتة جمهور الزمالك في مواجهة المقاولون (صور)

وجهت جماهير نادي الزمالك رسائل من مدرجات ستاد القاهرة الدولي، إلى لاعبي الفريق أثناء مواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

ورفع عدد من جماهير الزمالك لافتة كُتب عليها: "الزمالك نبضة الجمهور، باقون حتى تفنى البحور".

وعدد آخر من الجماهير رفع لافتة كُتب عليها باللغة الإنجليزية: "حلم كبير وعمل قوي، في زمالكنا".

وكان الزمالك فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.