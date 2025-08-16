"تحامل علينا".. الأهلي يشكو محمد معروف بسبب طرد هاني

القاهرة-مصراوي:

أرسل النادي الأهلي شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف، حكم مباراة الفريق أمام فاركو، اعتراضًا على طرد محمد هاني.

وتعرض محمد هاني للطرد في الدقيقة 90 من المباراة، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية لرفضه الامتثال لتعليمات الحكم أثناء عملية الاستبدال.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس لجنة الحكام لمراجعة قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد هاني، لأنه قرار خاطئ، كما أنه تحامل على الفريق في المباراة".

وأضاف: "الأهلي أوضح في شكواه أن محمد هاني كان عليه أن يسلم شارة القيادة إلى كريم فؤاد، أقرب لاعب له، ليعطيها بدوره إلى مصطفى شوبير".

واختتم المصدر: "اللاعب لم يكن يقصد إضاعة الوقت، خاصة أن النتيجة كانت 4-1، والطرد غير مستحق، ويجب التحقيق في الواقعة".

