الدوري المصري

إنبي

0 0
18:00

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برايتون

1 0
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:30

ريال سوسيداد

"تحامل علينا".. الأهلي يشكو محمد معروف بسبب طرد هاني

05:18 م السبت 16 أغسطس 2025
    محمد هاني يعطي شارة القيادة إلى كريم فؤاد
    محمد هاني بطقم الأهلي الثالث
    محمد هاني
    محمد هاني
    محمد هاني من تدريبات الأهلي اليوم_13
القاهرة-مصراوي:

أرسل النادي الأهلي شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف، حكم مباراة الفريق أمام فاركو، اعتراضًا على طرد محمد هاني.

وتعرض محمد هاني للطرد في الدقيقة 90 من المباراة، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية لرفضه الامتثال لتعليمات الحكم أثناء عملية الاستبدال.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس لجنة الحكام لمراجعة قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد هاني، لأنه قرار خاطئ، كما أنه تحامل على الفريق في المباراة".

وأضاف: "الأهلي أوضح في شكواه أن محمد هاني كان عليه أن يسلم شارة القيادة إلى كريم فؤاد، أقرب لاعب له، ليعطيها بدوره إلى مصطفى شوبير".

واختتم المصدر: "اللاعب لم يكن يقصد إضاعة الوقت، خاصة أن النتيجة كانت 4-1، والطرد غير مستحق، ويجب التحقيق في الواقعة".

محمد هاني الأهلي شكوى رسمية من الأهلي الأهلي يشكو محمد معروف محمد معروف
