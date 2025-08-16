مباريات الأمس
راحة يومين وطلب من المدرب.. برنامج الأهلي بعد الفوز على فاركو

01:44 م السبت 16 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي:

يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحلة لمدة يومين، بعد الفوز على فاركو، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الفريق حصل على راحة لمدة يومين، على أن يعود للتدريبات يوم الإثنين المقبل".

واختتم: "خوسيه ريبيرو مدرب الفريق طلب خوض مباراة ودية، لأن المباراة المقبلة للفريق بعيدة، فأول مباراة له بعد 9 أيام ضد غزل المحلة في المحلة".

جدير بالذكر أن الأهلي افتتح مشواره في الدوري المصري بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، قبل أن يفوز على فاركو بنتيجة 4-1.

الأهلي برنامج الأهلي راحة سلبية للأهلي ريبيرو مدرب الأهلي
