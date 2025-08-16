مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
17:00

فولهام

الزمالك يعلن سبب استبعاد شيكوبانزا.. ويكشف أسماء قائمته لمباراة المقاولون اليو

02:01 ص السبت 16 أغسطس 2025

نادي الزمالك

background

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمد عواد .
محمد صبحي.
محمود الشناوي.
عمر جابر.
محمود حمدي الونش.
حسام عبد المجيد.
محمد إسماعيل.
محمود بنتايج.
صلاح مصدق.
نبيل عماد دونجا.
محمد شحاتة.
سيف جعفر.
خوان ألفينا بيزيرا.
آدم كايد.
أحمد عبد الرحيم "إيشو".
عبد الله السعيد.
ناصر ماهر.
عبد الحميد معالي.
عدي الدباغ.
ناصر منسي.
عمرو ناصر.
أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كل من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

