4 صور ترصد احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

قص أحمد سيد "زيزو" شريط أهدافه مع النادي الأهلي بزيارته لشباك فريق فاركو بعد مرور 21 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

زيزو زار الشباك بعدما وصلته كرة عرضية من زميله التونسي محمد علي بن رمضان أسكنها برأسه شباك فاركو معززًا تقدم فريقه بهدف ثانِ بعدما تقدم محمد شريف للأهلي بهدف بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

الأهلي تعاقد مع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وخاض اللاعب صاحب الـ 29 عاماً بقميص الأهلي منذ انضمامه 5 مباريات بمباراة فاركو اليوم سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

اقرأ أيضًا:

هل طلب الأهلي حكاماً أجانب لمباراة بيراميدز؟.. ثروت سويلم يرد

الظهور الأول للبطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه



