الدوري المصري

الأهلي

4 1
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

1 0
21:45

مارسيليا

4 صور ترصد احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

10:21 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
قص أحمد سيد "زيزو" شريط أهدافه مع النادي الأهلي بزيارته لشباك فريق فاركو بعد مرور 21 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

زيزو زار الشباك بعدما وصلته كرة عرضية من زميله التونسي محمد علي بن رمضان أسكنها برأسه شباك فاركو معززًا تقدم فريقه بهدف ثانِ بعدما تقدم محمد شريف للأهلي بهدف بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

الأهلي تعاقد مع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وخاض اللاعب صاحب الـ 29 عاماً بقميص الأهلي منذ انضمامه 5 مباريات بمباراة فاركو اليوم سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

