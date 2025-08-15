بيراميدز يتخطى دايموند ودياً استعداداً للمصري

كتب - نهى خورشيد

تفوق الفريق الكروي بنادي بيراميدز على نظيره دايموند بهدف نظيف، في المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة استعداداً للمواجهات المقبلة.

وجاء الهدف الوحيد لـ بيراميدز في المباراة بتوقيع محمود زلاكة، بعد تمريرة متقنة من يوسف أوباما، في حين أضاع دودو الجباس فرصة مضاعفة النتيجة بعد إهدار ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، تصدى لها حارس دايموند ببراعة.

ويواصل بيراميدز تحضيراته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ودخل الفريق المباراة بتشكيلة أساسية ضمت محمود جاد في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع محمد حمدي، أسامة جلال، علي جبر، وطارق علاء.

وفي خط الوسط شارك أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، مصطفى فتحي، ومحمود زلاكة، فيما قاد مروان حمدي الهجوم.

وخلال الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني عدة تغييرات بمشاركة محمود دونجا، يوسف أوباما، دودو الجباس، عبد الرحمن جودة، وليد الكرتي، ورمضان صبحي.