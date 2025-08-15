كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي القناة ـ الذي ينشط في دوري المحترفين ـ التعاقد مع الجناح الأيمن السابق للزمالك وبيراميدز إبراهيم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بداية اللاعب صاحب الـ 34 عامًا كانت من صفوف الإسماعيلي بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 12/13 ومنه انتقل بعد ست سنوات لصفوف الزمالك قبل أن ينتقل في الموسم التالي لبيراميدز .

وخاض اللاعب بعد ذلك فترة إعارة من صفوف بيراميدز للاتحاد السكندري قبل أن يشتري الاتحاد السكندري عقده ويرحل بعد ذلك للبنك الأهلي ثم غزل المحلة.

وكان نادي القناة قد أنهى الموسم الماضي من دوري المحترفين المؤهل للدوري الممتاز في المركز السادس بجدول الترتيب.

يذكر أن إبراهيم حسن قد شارك خلال منافسات الموسم الماضي بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 265 دقيقة لعب.

