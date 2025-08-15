مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

2 2
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

هل طلب الأهلي حكاماً أجانب لمباراة بيراميدز؟.. ثروت سويلم يرد

05:36 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    الأهلي بيراميدز
    بيراميدز والأهلي
    الأهلي بيراميدز
    الأهلي بيراميدز رمضان صبحي
    بيراميدز والأهلي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عما إذا تقدم مسؤولو النادي الأهلي بطلب لاستقدام حكام أجانب خلال مباراتهم أمام نظيرهم بيراميدز في الدوري.

الأهلي من المقرر أن يلتقي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وقال سويلم في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر مساء الخميس:"بالتأكيد سيتم هذا الأمر، والطلب سيكون قبل المباراة بـ 10 أيام ولا نريد تكرار أزمة الموسم الماضي".

وأتم عضو رابطة الأندية المحترفة تصريحاته بقوله: "نريد تخطي كل السلبيات التي حدثت في الموسم الماضي".

الأهلي كان قد بدأ الموسم بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت، فيما تعادل بيراميدز سلبيًا في الجولة الأولى أمام وادي دجلة قبل الفوز بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي بالجولة الثانية.

ثروت سويلم الأهلي وبيراميدز حكام الأهلي وبيراميدز الدوري المصري الأهلي
