هل طلب الأهلي حكاماً أجانب لمباراة بيراميدز؟.. ثروت سويلم يرد



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عما إذا تقدم مسؤولو النادي الأهلي بطلب لاستقدام حكام أجانب خلال مباراتهم أمام نظيرهم بيراميدز في الدوري.

الأهلي من المقرر أن يلتقي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وقال سويلم في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر مساء الخميس:"بالتأكيد سيتم هذا الأمر، والطلب سيكون قبل المباراة بـ 10 أيام ولا نريد تكرار أزمة الموسم الماضي".

وأتم عضو رابطة الأندية المحترفة تصريحاته بقوله: "نريد تخطي كل السلبيات التي حدثت في الموسم الماضي".

الأهلي كان قد بدأ الموسم بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت، فيما تعادل بيراميدز سلبيًا في الجولة الأولى أمام وادي دجلة قبل الفوز بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي بالجولة الثانية.

