أصيب بكسرين.. الإسماعيلي يعلن مدة غياب مروان حمدي

12:05 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (3)
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (1)
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (1)
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (5)
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (4)
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (2)
كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي، نتيجة الفحوصات التي أجراها لاعبه مروان حمدي، بعد إصابته في مباراة بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس.

وقال بيان الإسماعيلي: "أثبت الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب إصابته بكسرين في المشطية الخامسة بقدمه اليمنى".

وأضاف بيان النادي عن مدة غياب اللاعب: "يحتاج إلى شهر للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة من جديد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي خسر بيراميدز، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية من الدوري.

