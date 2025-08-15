أصيب بكسرين.. الإسماعيلي يعلن مدة غياب مروان حمدي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي، نتيجة الفحوصات التي أجراها لاعبه مروان حمدي، بعد إصابته في مباراة بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس.

وقال بيان الإسماعيلي: "أثبت الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب إصابته بكسرين في المشطية الخامسة بقدمه اليمنى".

وأضاف بيان النادي عن مدة غياب اللاعب: "يحتاج إلى شهر للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة من جديد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي خسر بيراميدز، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية من الدوري.

اقرأ أيضًا:

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو

تقليد رونالدو والرقص مع الجماهير.. لاعبون تعرضوا للإصابة أثناء الاحتفال