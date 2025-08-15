القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق "القلعة الحمراء" انطلاق مباراة الأهلي وفاركو في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يخوض الأهلي اليوم ثاني جولاته في الدوري المصري الممتاز.

ويزداد البحث عبر محرك جوجل عن القنوات الرياضية لمتابعة المباريات، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات التي تحظى باهتمام عشاق الكرة المصرية، لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026

ولمتابعة مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري التي تعرض عبر قنوات "أون تايم سبورت"، الناقلة الحصرية لمباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية، يمكنكم ضبط التردد التالي لقناة أون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6