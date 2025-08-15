مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و فاركو في الدوري المصري الممتاز

07:50 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو، اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على استاد القاهرة الدولي.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباراة، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و فاركو في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو موعد مباراة الأهلي وفاركو الأهلي وفاركو مباراة الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان