القاهرة - مصراوي

يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو، اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على استاد القاهرة الدولي.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباراة، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و فاركو في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1."