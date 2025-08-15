القاهرة – مصراوي

أدلى أحمد فتحي، نجم الأهلي السابق، بتصريحات قوية خلال مشاركته في فقرة الأسئلة السريعة ببرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حيث تحدث عن عدد من الصفقات واللاعبين في الدوري المصري.

وقال فتحي:"لم أكن أتوقع انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، على عكس إمام عاشور وبن شرقي، كنت أراهم أقرب للانتقال."

وعن عبدالله السعيد، أوضح فتحي:"كنت أتوقع بنسبة 50/50 أن يوقع للزمالك، في البداية ظننت أنه سيجدد، لكن لما تأخر في التجديد قلت خلاص مش هيجدد، وأنا على تواصل دائم مع عبدالله، وقال لي إنه كان يتمنى الانتقال للزمالك في سن أصغر، لكنه سعيد حاليا، وجمهور الزمالك بيحبه جدا."

وفي تقييمه لمستوى رمضان صبحي مع بيراميدز، قال:"راضى عن أداء رمضان بنسبة 57%."

وعند سؤاله عن الصفقة التي يتوقع تألقها هذا الموسم، قال فتحي:"محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، لأني بحب طريقته في اللعب، وهو لاعب ذكي جدا خاصة في وسط الملعب."

واختتم فتحي تصريحاته قائلا:"أكثر لاعب سيتأثر الأهلي برحيله هو وسام أبو علي، لأنه من أفضل المهاجمين اللي جاؤوا للنادي في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن بن شرقي ممكن يعوضه في مركز رأس الحربة، لأنه سبق ولعب كمهاجم صريح مع الوداد، ولو استخدم بهذا الشكل ممكن يكون أفضل له."