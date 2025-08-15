ابنة الراحل إيهاب جلال تحتفل بعيد ميلاده برسالة مؤثرة (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفلت سلمى إيهاب، نجلة المدرب الراحل إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعيد ميلاده الأول بعد وفاته برسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل انستجرام.

ووافق يوم الخميس، 14 أغسطس، عيد ميلاد الراحل إيهاب جلال، الذي توفي في 11 سبتمبر 2024 بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت ابنة إيهاب جلال رسالة عبر حسابها جاءت كالتالي: كل سنة وأنت مُنَعَّم في جنات الرحمن يا بابا.

وأضافت: "عيد ميلادك جه وإنت بعيد عننا، ومش هنحتفل بيه معاك زي كل سنة، عيدك في الجنة يا حبيبي، لحد دلوقتي مش قادرة أستوعب إنك مش هنا يا بابا على طول بدعيلك، ولسه صورتك وضحكتك قدامي".

وواصلت: "ربنا ينور قبرك زي ما كنت بتنور حياتنا، ويجمعني بيك في الجنة على خير".

واختتمت رسالتها: "اللهم ارحم فقيد قلبي، واغفر له، وآنس وحشته، ووسّع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل وأطيب مما كان في الدنيا، بحبك و وحشتيني يا نور عيني"