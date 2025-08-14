مباريات الأمس
تعديل موعد إحدى مباريات اليوم بسبب منتخب مصر

04:35 م الخميس 14 أغسطس 2025

رابطة الأندية المحترفة

كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، المقرر لها مساء اليوم، بسبب منتخب مصر لكرة اليد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "حرصا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على

دعم المنتخب المصري لكرة اليد خلال مباراته مع منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد والمتابعة الجماهيرية للبطولة ونظرا لظروف البث بإقامة المباراتين على نفس القناة المخصصة من الناقل الرسمي".

واختتم الرابطة: "وبعد التنسيق مع الناقل الرسمي لمسابقة دوري nile وبطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد، فقد تقرر تعديل موعد مباراة طلائع الجيش مع المصري في الجولة الثانية من مسابقة دوري nile لتقام في التاسعة والنصف مساءً بدلاً من التاسعة مساءً".

ويواجه منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، نظيره الإسباني في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي بطولة العالم.اقرأ أيضًا:

يضاهي نجوم.. راتب ضخم لحارس ميسي الشخصي

إحداها تخطت الـ2 مليون جنيه إسترليني.. أبرز المعلومات عن أسطول سيارات هالاند

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رابطة الأندية تعديل موعد مباراة اليوم طلائع الجيش والمصري منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد
