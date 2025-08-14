مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

"حاجة غريبة واللاعب اشتكى".. إعلامي يكشف ما يفعله ريبيرو مع أحمد عبدالقادر

02:20 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر من تدريبات قطر القطري
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر في مران الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر يحتفل بالهدف الأول للأهي
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر مع كأس البطولة
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 12 صورة
    أحمد-عبد-القادر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، تجاهل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، اللاعب أحمد عبدالقادر، ورفضه الانضمام للتدريبات مع الفريق.

وينتهي عقد أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

قال مهيب عبر برنامجه على قناة "إم بي سي مصر": "ريبيرو يرفض مشاركة أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية في الأهلي".

وأضاف: "ريبيرو قال إنه مش هيستفيد من عبدالقادر، واللاعب بيشتكي من اللي بيحصل وكلم الناس وهي حاجه غريبه جدا".

وأكمل: "علشان كده كابتن محمد يوسف، المدير الرياضي، هيحاول بعد لقاء فاركو أنه يتكلم ويقنع المدرب أن اللاعب يدخل التدريبات الجماعية".

واختتم تصريحاته: "ده مفروض لاعب عندك لمدة سنة مفروض تستفيد منه لكن تسيبه موجود ومحدش يستفيد منه لا يلعب ولا يمشي علامات استفهام كبيرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبدالقادر الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي مهيب ريبيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو