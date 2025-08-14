كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، تجاهل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، اللاعب أحمد عبدالقادر، ورفضه الانضمام للتدريبات مع الفريق.

وينتهي عقد أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

قال مهيب عبر برنامجه على قناة "إم بي سي مصر": "ريبيرو يرفض مشاركة أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية في الأهلي".

وأضاف: "ريبيرو قال إنه مش هيستفيد من عبدالقادر، واللاعب بيشتكي من اللي بيحصل وكلم الناس وهي حاجه غريبه جدا".

وأكمل: "علشان كده كابتن محمد يوسف، المدير الرياضي، هيحاول بعد لقاء فاركو أنه يتكلم ويقنع المدرب أن اللاعب يدخل التدريبات الجماعية".

واختتم تصريحاته: "ده مفروض لاعب عندك لمدة سنة مفروض تستفيد منه لكن تسيبه موجود ومحدش يستفيد منه لا يلعب ولا يمشي علامات استفهام كبيرة".