"يرجع الأهلي تاني".. شوبير يكشف آخر مستجدات أزمة وسام أبو علي

القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب رفض النادي الأهلي إرسال البطاقة الدولية للاعب وسام أبو علي، وذلك خلال برنامجه "حارس الأهلي" المذاع عبر القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير: إن نادي كولومبوس كرو الأمريكي قد طلب رسميا الحصول على البطاقة الدولية للاعب وسام أبو علي، مشيرا إلى أن النادي أعلن أمس أن اللاعب سينضم قريبا إلى صفوفه.

وأوضح شوبير، النادي الأهلي لم يرسل البطاقة الدولية حتى الآن، مؤكدا أن انتقال اللاعب لن يتم إلا بعد استلام باقي المستحقات المالية المتفق عليها مع نادي كولومبوس، والتي لم تحول بعد إلى خزينة الأهلي.

وأضاف: "بمجرد تحويل المبلغ، سيتم إزالة اسم وسام أبو علي من قائمة الأهلي، وقد علمت أن اللاعب سافر بالفعل إلى الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تصل المستحقات المالية في الوقت المحدد، وتم إغلاق باب القيد في أمريكا، فسيطلب الأهلي منه العودة، ويبقى مع النادي الأهلي حتى عام 2029."

واختتم شوبير قائلا: إن إدارة الأهلي تصر على موقفها وترفض بشكل قاطع إرسال البطاقة الدولية إلا بعد استلام المبلغ المتفق عليه كاملا.