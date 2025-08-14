كواليس تواصل جهاز منتخب مصر الفني مع إمام عاشور

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تواصل جهاز منتخب مصر مع إمام عاشور لحسم موقفه من معسكر شهر سبتمبر.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على تواصل مع إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي، لمعرفة موعد عودته للمشاركة في المباريات مع فريقه في الدوري، قبل معسكر المنتخب الذي ينطلق يوم 1 سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 من الشهر نفسه في تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف:" تم التواصل مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على حالة إمام عاشور، واللاعب سيشارك بشكل تدريجي في مباريات فريقه بالدوري وسيكون جاهزا للتواجد في المعسكر المقبل لمنتخب مصر".