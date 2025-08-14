مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

بطولة الأفرو باسكت

غينيا

- -
21:00

أنجولا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

زد

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

جميع المباريات

إعلان

بهدف لاعب الزمالك.. منتخب مصر للشباب يتعادل مع المغرب استعدادًَا لكأس العالم

12:08 ص الخميس 14 أغسطس 2025

منتخب مصر للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت منذ قليل، مباراة منتخب مصر للشباب بقيادة أسامه نبيه، مع منتخب المغرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط.

وجاءت مباراة منتخب مصر والمغرب للشباب، في ظل استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامته في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث سجل المنتخب المغربي الهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب جوماتو55، ثم تعادل للفراعنة الصغار محمد السيد لاعب وسط الزمالك في الدقيقة 88.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد في مجموعة قوية ببطولة كأس العالم للشباب، تضم تشيلي، اليابان، ونيوزيلندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب مصر والمغرب محمد السيد الزمالك نتيجة مباراة مصر والمغرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان