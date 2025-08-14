كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت منذ قليل، مباراة منتخب مصر للشباب بقيادة أسامه نبيه، مع منتخب المغرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط.

وجاءت مباراة منتخب مصر والمغرب للشباب، في ظل استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامته في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث سجل المنتخب المغربي الهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب جوماتو55، ثم تعادل للفراعنة الصغار محمد السيد لاعب وسط الزمالك في الدقيقة 88.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد في مجموعة قوية ببطولة كأس العالم للشباب، تضم تشيلي، اليابان، ونيوزيلندا.