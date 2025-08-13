مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مصر

مصر

- -
19:30

السنغال

بطولة الأفرو باسكت

غينيا

غينيا

- -
21:00

أنجولا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

زد

زد

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

بتواجد خوان ألفينا.. 15 صورة لمران الزمالك استعدادًا للمقاولون العرب

11:50 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
    مران الزمالك
كتب- محمد عبدالهادي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، مرانه التحضيري للمباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب، والتي تجمع بينهما السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.

وشهد مران اليوم، مشاركة الصفقات الجديدة بالكامل التي أبرمها الزمالك في الميركاتو الصيفي، والتي وصلت لـ10 لاعبين.

حيث شارك اليوم اللاعب البرازيلي خوان ألفينا، والذي انضم لصفوف الزمالك منذ أيام، بعدما أجري الكشف الطبي الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم السبت، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

