كتب- محمد عبدالهادي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، مرانه التحضيري للمباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب، والتي تجمع بينهما السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.

وشهد مران اليوم، مشاركة الصفقات الجديدة بالكامل التي أبرمها الزمالك في الميركاتو الصيفي، والتي وصلت لـ10 لاعبين.

حيث شارك اليوم اللاعب البرازيلي خوان ألفينا، والذي انضم لصفوف الزمالك منذ أيام، بعدما أجري الكشف الطبي الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم السبت، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.