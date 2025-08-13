زوجة محمد عواد تنضم لإذاعة نادي الزمالك استعدادا لانطلاقها

كتب- نهى خورشيد:

يستعد نادي الزمالك لإطلاق إذاعته الجديدة "صوت الزمالك" خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل مع جماهيره داخل مصر وخارجها.

وكشف الزمالك عن أسماء مقدمي البرامج، إذ انضمت حنين خالد، زوجة حارس الفريق الأول محمد عواد، إلى فريق المذيعين بالإذاعة، وستتولى تقديم أحد البرامج المقرر بثها عبر المنصات الرسمية.

وتضم الإذاعة أيضاً نخبة من الأسماء البارزة، من بينهم نجم الزمالك السابق أحمد دويدار وعضو مجلس الإدارة الحالي نيرة الأحمر، لتقديم محتوى متنوع يشمل الأخبار والحوارات والبرامج التفاعلية.

ومن المقرر أن تبث الإذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي على فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام وتيك توك، لتكون نافذة مباشرة تربط القلعة البيضاء بجماهيرها في جميع أنحاء العالم.