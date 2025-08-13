مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

0 1
22:00

توتنهام هوتسبر

بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

65 86
19:30

الكاميرون

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

زوجة محمد عواد تنضم لإذاعة نادي الزمالك استعدادا لانطلاقها

10:05 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
    زوجة محمد عواد (18) (1)
    زوجة محمد عواد (17) (1)
    زوجة محمد عواد (5) (1)
    زوجة محمد عواد (1) (1)
    زوجة محمد عواد (2) (1)
    زوجة محمد عواد (3) (1)
    زوجة محمد عواد (6) (1)
    زوجة محمد عواد (14) (1)
    زوجة محمد عواد (19) (1)
    زوجة محمد عواد (4) (1)
    زوجة محمد عواد (7) (1)
    زوجة محمد عواد (8) (1)
    زوجة محمد عواد (9) (1)
    زوجة محمد عواد (12) (1)
    زوجة محمد عواد (11) (1)
كتب- نهى خورشيد:

يستعد نادي الزمالك لإطلاق إذاعته الجديدة "صوت الزمالك" خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل مع جماهيره داخل مصر وخارجها.

وكشف الزمالك عن أسماء مقدمي البرامج، إذ انضمت حنين خالد، زوجة حارس الفريق الأول محمد عواد، إلى فريق المذيعين بالإذاعة، وستتولى تقديم أحد البرامج المقرر بثها عبر المنصات الرسمية.

وتضم الإذاعة أيضاً نخبة من الأسماء البارزة، من بينهم نجم الزمالك السابق أحمد دويدار وعضو مجلس الإدارة الحالي نيرة الأحمر، لتقديم محتوى متنوع يشمل الأخبار والحوارات والبرامج التفاعلية.

ومن المقرر أن تبث الإذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي على فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام وتيك توك، لتكون نافذة مباشرة تربط القلعة البيضاء بجماهيرها في جميع أنحاء العالم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد حنين خالد الزمالك إذاعة الزمالك الزمالك اليوم الزمالك الآن
