بعد فشل انتقاله للوداد المغربي.. يحي عطية الله يحسم وجهته القادمة

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم اللاعب المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر السابق للأهلي، وجهته الجديدة بعد فشل انتقاله لصفوف الوداد المغربي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان اللاعب المغربي قد انتهت إعارته مع النادي الأهلي في نهاية الموسم المنصرم، بعدما اتفق الطرفان على عدم تفعيل بند الشراء.

وكشف موقع البطولة المغربي أن يحيى عطية الله قرر العودة لفريقه سوتشي الروسي من جديد، بعد فشل انتقاله لصفوف الوداد المغربي.

وجاء فشل انتقال اللاعب يحيى عطية الله للوداد المغربي، بسبب عدم اتفاق الطرفان على المقابل المادي مع فريق سوتشي الروسي.

جدير بالذكر أن عطية الله يرتبط بتعاقد مع سوتشي الروسي حتى صيف 2027، ومن المقرر أن يتجه في الساعات القادمة إلي روسيا للإنضمام لفريقه مرة أخري.