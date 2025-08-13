مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

42 51
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

بعد فشل انتقاله للوداد المغربي.. يحي عطية الله يحسم وجهته القادمة

06:56 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله وكريم فؤاد
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله..
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله من مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله والسولية
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم اللاعب المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر السابق للأهلي، وجهته الجديدة بعد فشل انتقاله لصفوف الوداد المغربي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان اللاعب المغربي قد انتهت إعارته مع النادي الأهلي في نهاية الموسم المنصرم، بعدما اتفق الطرفان على عدم تفعيل بند الشراء.

وكشف موقع البطولة المغربي أن يحيى عطية الله قرر العودة لفريقه سوتشي الروسي من جديد، بعد فشل انتقاله لصفوف الوداد المغربي.

وجاء فشل انتقال اللاعب يحيى عطية الله للوداد المغربي، بسبب عدم اتفاق الطرفان على المقابل المادي مع فريق سوتشي الروسي.

جدير بالذكر أن عطية الله يرتبط بتعاقد مع سوتشي الروسي حتى صيف 2027، ومن المقرر أن يتجه في الساعات القادمة إلي روسيا للإنضمام لفريقه مرة أخري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يحيى عطية الله الأهلي الوداد المغربي سوتشي الروسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة