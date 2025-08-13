مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

45 55
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

قبل انطلاق الجولة الثانية.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

04:57 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد

تنطلق الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، غدا الخميس 14 أغسطس الحالي، بإقامة 4 مباريات، منها لقاء بيراميدز والإسماعيلي.

وجاءت مواعيد افتتاح الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز كالآتي:

زد - سيراميكا كليوباترا: 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري - مودرن سبورت: 6:00 مساءً

بيراميدز - الإسماعيلي: 9:00 مساءً

طلائع الجيش - المصري البورسعيدي: 9:00 مساءً

جدول ترتيب الدوري المصري

فيما جاء جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة كالآتي:

1-المصري

2- الزمالك

3- زد

4- الجونة

5- الأهلي

6-مودرن سبورت

7- طلائع الجيش

8- سموحة

9- إنبي

10-غزل المحلة

11- بتروجيت

12- البنك الأهلي

13- فاركو

14- الإسماعيلي

15- وادي دجلة

16- بيراميدز

17- حرس الحدود

18-كهرباء الإسماعيلية

19-الاتحاد السكندري

20-المقاولون العرب

21-سيراميكا كليوباترا

