قبل انطلاق الجولة الثانية.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتبت-هند عواد

تنطلق الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، غدا الخميس 14 أغسطس الحالي، بإقامة 4 مباريات، منها لقاء بيراميدز والإسماعيلي.

وجاءت مواعيد افتتاح الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز كالآتي:

زد - سيراميكا كليوباترا: 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري - مودرن سبورت: 6:00 مساءً

بيراميدز - الإسماعيلي: 9:00 مساءً

طلائع الجيش - المصري البورسعيدي: 9:00 مساءً

جدول ترتيب الدوري المصري

فيما جاء جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة كالآتي:

1-المصري

2- الزمالك

3- زد

4- الجونة

5- الأهلي

6-مودرن سبورت

7- طلائع الجيش

8- سموحة

9- إنبي

10-غزل المحلة

11- بتروجيت

12- البنك الأهلي

13- فاركو

14- الإسماعيلي

15- وادي دجلة

16- بيراميدز

17- حرس الحدود

18-كهرباء الإسماعيلية

19-الاتحاد السكندري

20-المقاولون العرب

21-سيراميكا كليوباترا