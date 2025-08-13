قبل انطلاق الجولة الثانية.. ترتيب الدوري المصري الممتاز
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
كتبت-هند عواد
تنطلق الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، غدا الخميس 14 أغسطس الحالي، بإقامة 4 مباريات، منها لقاء بيراميدز والإسماعيلي.
وجاءت مواعيد افتتاح الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز كالآتي:
زد - سيراميكا كليوباترا: 6:00 مساءً
الاتحاد السكندري - مودرن سبورت: 6:00 مساءً
بيراميدز - الإسماعيلي: 9:00 مساءً
طلائع الجيش - المصري البورسعيدي: 9:00 مساءً
جدول ترتيب الدوري المصري
فيما جاء جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة كالآتي:
1-المصري
2- الزمالك
3- زد
4- الجونة
5- الأهلي
6-مودرن سبورت
7- طلائع الجيش
8- سموحة
9- إنبي
10-غزل المحلة
11- بتروجيت
12- البنك الأهلي
13- فاركو
14- الإسماعيلي
15- وادي دجلة
16- بيراميدز
17- حرس الحدود
18-كهرباء الإسماعيلية
19-الاتحاد السكندري
20-المقاولون العرب
21-سيراميكا كليوباترا
فيديو قد يعجبك: