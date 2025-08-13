محاولة مع ريبيرو.. مستجدات مستقبل أحمد عبد القادر مع الأهلي

القاهرة-مصراوي:

يسعى مسؤولو الأهلي لإقناع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعودة أحمد عبد القادر لتدريبات الفريق، في ظل عدم وجود عروض لرحيله.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية في الوقت الحالي، وتوجد محاولات لإقناع خوسيه ريبيرو بعودة عبد القادر للتدريبات مع الفريق الأول".

وتلقى أحمد عبد القادر، في وقت سابق، عروضا من الحزم السعودي (الصاعد حديثًا لدوري روشن)، وناديي سيراميكا كليوباترا وزد، إلا أن المفاوضات لم تكتمل.

وينتهي عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي في صيف 2026، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، كما أن إدارة الأحمر لا تنوي التجديد معه.