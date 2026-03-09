مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من طلائع الجيش

كتب : يوسف محمد

11:42 م 09/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (10)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (8)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (11)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (6)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (7)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (5)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (9)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هزيمة أمام نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة توقف رصيد المارد الأحمر، عند النقطة رقم 40 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وبهزيمة الأحمر في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، يكون الأحمر اختتم مبارياته في الدور الأول من بطولة الدوري المصري، يستعد لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد المقبل الموافق 15 أبريل الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 21 من مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي".

والجدير بالذكر أن هزيمة المارد الأحمر اليوم 9 مارس الجاري، على يد فريق طلائع الجيش بالدوري المصري، تعد الهزيمة الثانية للأحمر في النسخة الحالية من الدوري 2025-2026.

أقرأ أيضًا:

"خلاف مادي".. مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات بيراميدز مع ماييلي لتجديد تعاقده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري موعد مباراة الأهلي المقبلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
دراما و تليفزيون

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟