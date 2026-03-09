موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من طلائع الجيش

هدف إمام عاشور في مرمى المقاولون الأفضل بالجولة الـ21 بالدوري

"مركز شباب".. انتقادات قوية من إبراهيم سعيد للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هزيمة أمام نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة توقف رصيد المارد الأحمر، عند النقطة رقم 40 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وبهزيمة الأحمر في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، يكون الأحمر اختتم مبارياته في الدور الأول من بطولة الدوري المصري، يستعد لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد المقبل الموافق 15 أبريل الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 21 من مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي".

والجدير بالذكر أن هزيمة المارد الأحمر اليوم 9 مارس الجاري، على يد فريق طلائع الجيش بالدوري المصري، تعد الهزيمة الثانية للأحمر في النسخة الحالية من الدوري 2025-2026.

أقرأ أيضًا:

"خلاف مادي".. مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات بيراميدز مع ماييلي لتجديد تعاقده