"الكلام زاد عن حده من الاخ شوبير".. رسالة نارية من قناة الزمالك

11:10 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:
وجه محمد صبري نجم الزمالك السابق، والمقدم للبرنامج الرئيسي في قناة الأبيض، رسالة قوية للإعلامي أحمد شوبير، مشيدا بقرار مجلس إدارة النادي بتقديم شكوى ضده.

قال محمد صبري على قناة نادي الزمالك: " بشيد بقرار مجلس إدارة الزمالك الذي قدم شكوى رسمية لرابطة الأندية ضد أحمد شوبير بسبب تصريحاته المستمرة عن نادي الزمالك وجمهوره".

وأضاف: "تصريحاته مش حاجة جديدة ده من أيام كأس العالم للأندية وهو دايمًا بيطلع يتكلم عن الزمالك في نص حديثه".

وأكمل: "مجلس الإدارة قال إن الكلام زاد عن حده من الاخ شوبير ولازم يكون في وقفة جدية... أنا كجمهور نادي الزمالك مش هرد عليك لاني مش فاضيلك ولأن أنا مركز مع فريقي ولاعبي فريقي".

وأوضح: "شكراً للمجلس الأعلى للإعلام على استجابتهم ودراستهم للشكوى واتخاذ القرار المناسب لان الزمالك بيخطو خطوات قانونية صحيحة".

وتابع: "كل شخص عليه يركز في فريقه ويحاول يحل مشاكله داخله، مش ينشغل بفرق تانيه، يعني إحنا في قناة الزمالك مركزين مع الفريق، ومش بنجيب سيرة حد ومبنديش فرصة لأي حد إنه يشتتنا أو يبعدنا عن دعم فريقنا".

واختتم تصريحاته: "لازم جمهور الزمالك يكون أذكى ويقف مع الفريق في المدرجات، وميسمحش لأي حد إنه يمنعنا من دعمنا، واللي عنده مشاكل يحلها بعيد عن جمهور الزمالك، ومش من حقه يدخلنا في المشاكل دي".

