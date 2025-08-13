مباريات الأمس
"العيب مش عليه".. الغندور يكشف مفاجأة في صفحة مراقب المباريات

10:20 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

background

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، انتماء مراقبي المباريات، وتشجيعهم لفرق معينة عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دخلت على صفحة أحد المراقبين على مباريات الدوري لقيت مشجع متعصب".

وأضاف في التعليقات: "العيب مش عليهم العيب علي اللي بيجامل ويختار ناس غير مؤهلة وشوية مشجعين جايين فرحانين وبيعملوا علاقات وبيتفرجوا ومش بيكتبوا أي تقارير واضحة ومكتوب فيها كل حاجة".

وأضاف: "والغريبة يقول مراقب المباراة ما كتبش حاجة الطبيعي أنه يتم إيقافه أو يمنع من الرقابة على المباريات طالما مقصر في عمله لا خالص بتلاقيه متعين ثاني اسبوع عادي جدا يظهر مكافأة".

الزمالك الغندور مراقب المباريات الدوري المصري
