قبل رونالدو.. ما هي حكاية صديق جورجينا الأول؟

كتب- محمد عبدالهادي:

قبل زواجها المرتقب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تكشف سيرة حياة جورجينا رودريجيز عن قصة حب قديمة ظلت بعيدة عن الأضواء لسنوات، حيث ارتبطت في فترة المراهقة بشاب من مدينتها قبل أن تلتقي أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

جورجينا رودريجيز، البالغة من العمر 31 عامًا، أعلنت مؤخرًا عن قرب زواجها من رونالدو بعد علاقة بدأت عام 2016.

ورغم شهرتها الكبيرة منذ ارتباطها بنجم ريال مدريد السابق، فإن حياتها العاطفية قبل ذلك بقيت غامضة إلى أن كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن ارتباطها في المرحلة الثانوية بمصور فوتوغرافي يُدعى خافيير هيرنانديز بينيرو "خافي" من مدينة هويسكا.

وبحسب ما رواه خافي في أحد البرامج التلفزيونية، فأن علاقته بجورجينا استمرت نحو خمس سنوات، منذ سن الثالثة عشرة وحتى الثامنة عشرة، حيث كانا يدرسان في نفس المعهد ويقضيان أوقاتًا طويلة معًا ضمن نفس دائرة الأصدقاء، مؤكداً أنه لا يملك عنها سوى الذكريات الطيبة.

ويعيش خافي حالياً في جزر الكناري، بينما تواصل جورجينا حياتها في الرياض بجانب رونالدو، في انتظار إتمام زواجهما رسميًا.

اقرأ أيضًا:

قصص متفوتكش.. صورة رومانسية لزيزو.. وحقيقة رحيل الشناوي لبيراميدز

"5 أشقاء وسر مع والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد الشناوي حارس الأهلي