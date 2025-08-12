مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

قبل رونالدو.. ما هي حكاية صديق جورجينا الأول؟

01:22 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جورجينا وكريستيانو رونالدو
  • عرض 12 صورة
    جورجينا بإطلالة جريئة
  • عرض 12 صورة
    جورجينا (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    جورجينا (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    جورجينا بفستان أسود جريء
  • عرض 12 صورة
    جورجينا رودريجيز (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 12 صورة
    جورجينا رودريجيز (5)
  • عرض 12 صورة
    جورجينا رودريجيز (2)
  • عرض 12 صورة
    جورجينا رودريجيز (3)
  • عرض 12 صورة
    جورجينا رودريجيز (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

قبل زواجها المرتقب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تكشف سيرة حياة جورجينا رودريجيز عن قصة حب قديمة ظلت بعيدة عن الأضواء لسنوات، حيث ارتبطت في فترة المراهقة بشاب من مدينتها قبل أن تلتقي أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

جورجينا رودريجيز، البالغة من العمر 31 عامًا، أعلنت مؤخرًا عن قرب زواجها من رونالدو بعد علاقة بدأت عام 2016.

ورغم شهرتها الكبيرة منذ ارتباطها بنجم ريال مدريد السابق، فإن حياتها العاطفية قبل ذلك بقيت غامضة إلى أن كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن ارتباطها في المرحلة الثانوية بمصور فوتوغرافي يُدعى خافيير هيرنانديز بينيرو "خافي" من مدينة هويسكا.

وبحسب ما رواه خافي في أحد البرامج التلفزيونية، فأن علاقته بجورجينا استمرت نحو خمس سنوات، منذ سن الثالثة عشرة وحتى الثامنة عشرة، حيث كانا يدرسان في نفس المعهد ويقضيان أوقاتًا طويلة معًا ضمن نفس دائرة الأصدقاء، مؤكداً أنه لا يملك عنها سوى الذكريات الطيبة.

ويعيش خافي حالياً في جزر الكناري، بينما تواصل جورجينا حياتها في الرياض بجانب رونالدو، في انتظار إتمام زواجهما رسميًا.

اقرأ أيضًا:
قصص متفوتكش.. صورة رومانسية لزيزو.. وحقيقة رحيل الشناوي لبيراميدز

"5 أشقاء وسر مع والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد الشناوي حارس الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صديق جورجينا جورجينا زواج جورجينا ورونالدو كريستيانو رونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق