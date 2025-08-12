رد حاسم من وزارة الرياضة على تغيير قيمة عقود اللاعبين باتحاد الكرة

كتب ـ محمد جلال:

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن موقفهم الرسمي مما يثار من تغيير قيمة عقود اللاعبين في النسخ المرسلة لاتحاد الكرة والتي لا تكون بقدر القيمة التي يكون وقعها اللاعب مع النادي.

وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:""هيئة الضرائب المصرية تذهب إلى اتحاد الكرة لبحث تحصيل النسبة المالية الخاصة بالضرائب وهذا أمر طبيعي".

وأتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة تصريحاته بقوله: "وبالتالي يتم التعامل مع هذا الأمر بالتحديد بالأوراق الرسمية".

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة أنهم أسسوا بالتعاون مع وزارة المالية لجنة لتسهيل الضرائب، وهذه اللجنة تعقد اجتماعات شهرية مع مسؤولي الوزارة والمؤسسات الرياضية:"لا نحاسب فقط بل نساعد بل نساعد أيضًا".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته حينها بـ"أما فيما يخص العقود هناك جهات نحول إليها وهم يحققون لأنهم الأكثر تخصصية، ونحن حاليا نركز على تعديلات القانون الجديد، والورق موجود في أي وقت وفي كل حين (وهيتشاف هيتشاف)، وعندما تأتي إلينا بلاغات ننسق مع الجهاز المركزي وهم يحققون معنا".

