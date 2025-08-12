كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة المقاولون العرب، يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة نتائجه الجيدة، بعدما نجح في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بالفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية بشكل عام، متابعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري، لكونها واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، التي افتقدها الجمهور الموسم الماضي، لتواجد المقاولون في دوري الدرجة الثانية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة سماءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب

وتعد مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، من المواجهات والمباريات التاريخية، في بطولة الدوري المصري، حيث سبق أن تواجها الفريقين معا في 89 مباراة من قبل بالدوري.

وخلال 89 مباراة سابقة، جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 55 مباراة بمختلف البطولات، تلقى الهزيمة في 11 مباريات وحضر التعادل بين الفريقين في 23 مباراة من قبل.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض خلال 89 مباراة أمام المقاولون العرب، تسجيل 140 هدفا في مرمى ذئاب الجبل، فيما تلقت شباكهم 67 هدفا فقط.

ويأتي في صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين معا كلا من: "أحمد سدي زيزو، سيف الدين الجزيري، حسام حسن، جمال حمزة وطارق السعيد، برصيد 4 أهداف لكلا منهم.

والجدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت الفارس الأبيض وذئاب الجبل، كانت في يوليو 2024، انتهت لصالح المقاولون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد فقط.

