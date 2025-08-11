مباريات الأمس
انضمام خماسي بيراميدز لمعسكر منتخب الشباب

03:40 م الإثنين 11 أغسطس 2025

فريق بيراميدز

كتب- محمد خيري:

انتظم خماسي نادي بيراميدز الشباب في معسكر منتخب مصر تحت 18 سنة بقيادة المدير الفني وائل رياض، وهو المعسكر المقام حاليا.

ويواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار محاولة الجهاز الفني على الاستقرار على عناصر الفريق قبل الدخول في مرحلة المواجهات الودية، حيث يستمر المعسكر حتى 14 أغسطس الجاري في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة العام المقبل.

وانضم من نادي بيراميدز لمعسكر منتخب الشباب اللاعبون الخمسة، حارس المرمى مروان ناصر، بالإضافة إلى اللاعبين معتز محمد ويوسف محمود (شيكا)، وعمر أحمد (بويا)، وعبد الله بدير.

نادي بيراميدز منتخب مصر وائل رياض
