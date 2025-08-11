هل تم التحقيق معه في الأهلي؟.. مصطفى يونس يفجر مفاجأة لمصراوي

كتب - محمد القرش:

فجر مصطفى يونس مفاجأة بشأن التحقيق معه داخل النادي الأهلي بسبب تصريحات أدلى بها عبر عدد من القنوات الفضائية.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تشير إلى التحقيق مع مصطفى يونس داخل النادي الأهلي لمدة 3 ساعات.

ونفى اللاعب الأسبق للنادي الأهلي عبر "مصراوي" كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "لم يتم التحقيق معي في أي شئ".

وأضاف يونس أنه لم يتلق أي مراسلات لمطالبته بالخضوع للتحقيقات، بعدما قدم الأهلي بلاغا ضده يوم الإثنين الماضي الموافق 4 أغسطس.

شكوى الأهلي ضد مصطفى يونس

وكان المجلس الأعلى للإعلام أعلن تقدم الأهلي بشكوى ضد مصطفى يونس احتجاجا على "التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات".

واستند الأهلي لتصريحات مصطفى يونس خلال برامج تلفزيونية منها برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، على قناة MBC، موقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على قناة يوتيوب المسماة "مصطفي يونس".

وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.