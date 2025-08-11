"تغييرات بالجملة".. شوبير يكشف أولى غيابات الأهلي أمام فاركو

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تغييرات عديدة في تشكيل النادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو، بقرار الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتعادل الأهلي في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت 2\2ـ في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "هناك أكثر من تعديل سيحدث في تشكيل النادي الأهلي خلال المباراة المقبلة أمام نادي فاركو".

وأضاف "شوبير": "وستشمل التغييرات ما بين اثنين إلى ثلاث مراكز بشكل أساسي، وتم حسم موقفهم بشكل نهائي، وأول لاعب سيكون خارج مباراة فاركو هو أحمد رضا الذي أصيب بشد خلال مباراة مودرن، والأقرب أن يشارك بدلا منه هو المالي أليو ديانج".

وأكمل: "وأيضا من الوارد أن لا يشارك محمد مجدي قفشة من أجل إراحته، وذلك التعديل الأقرب الذي سيجريه ريبيرو في وسط الملعب".

وتابع: "لا أحد يعرف موقف خوسيه ريبيرو من مركز حراسة المرمي، الجميع لا يعرف هل سيشارك أمام فاركو بمصطفي شوبير إم محمد الشناوي حتي الان، وموقف اللاعبين واحد من الأداء بالنسبة للجهاز الفني.