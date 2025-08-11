الأهلي يستجيب لقرار اتحاد الكرة بشأن رخص تدريب الجهاز الفني

تنفيذا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تقديم الأجهزة الفنية للأندية الرخص التدريبية كشرط أساسي لاصدار الكارنيهات الخاصة بالموسم الحالي ، قام مسئولو النادي الأهلي بتقديم الرخص التدريبية الخاصة بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لاتحاد الكرة ليصبح الأهلي أول ناد يحصل على كارنيهات جهازه الفني هذا الموسم .

وكان اتحاد الكرة أعلن أنه إعتبارًا من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، لن يتم السماح بتواجد أي فرد من أفراد الأجهزة الفنية بملعب المباراة (من خلال طاقم التحكيم) إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة اعتماد رسمية صادرة عن الاتحاد، ومؤهلاً بالرخص التدريبية المعتمدة وفق لوائح (CAF) و (FIFA).

وأعلن اتحاد الكرة تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.

ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.