"بلاش أي خروج عن الأصول".. أيمن يونس يعلق على مستوى الدوري والتحكيم
علق أيمن يونس اللاعب الأسبق لنادي الزمالك على مستوى الدوري المصري والتحكيم لموسم 2025/26.
وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من زمان ما قولناش كلمة بداية مميزة للدوري المصري".
وأضاف: "بصراحه مستوى التحكيم ممتاز لمعظم الحكام بدنيا وفنيا في اتخاذ القرار وغرفة الـVAR أيضا برافو".
وأتم: "نتمني كمان من الجماهير كل الانضباط والألتزام وبلاش أي خروج عن الأصول، عايزين دوري محترم يعيد الأمجاد للدوري المصري، كلنا مسؤلين.
اقرأ أيضًا:
"هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي
"مش شايفه لازم يفوق".. مجدي عبدالغني يوجه رسالة قوية لـ زيزو
فيديو قد يعجبك: