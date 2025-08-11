"بلاش أي خروج عن الأصول".. أيمن يونس يعلق على مستوى الدوري والتحكيم

علق أيمن يونس اللاعب الأسبق لنادي الزمالك على مستوى الدوري المصري والتحكيم لموسم 2025/26.

وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من زمان ما قولناش كلمة بداية مميزة للدوري المصري".

وأضاف: "بصراحه مستوى التحكيم ممتاز لمعظم الحكام بدنيا وفنيا في اتخاذ القرار وغرفة الـVAR أيضا برافو".

وأتم: "نتمني كمان من الجماهير كل الانضباط والألتزام وبلاش أي خروج عن الأصول، عايزين دوري محترم يعيد الأمجاد للدوري المصري، كلنا مسؤلين.

