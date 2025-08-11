مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

جميع المباريات

"بلاش أي خروج عن الأصول".. أيمن يونس يعلق على مستوى الدوري والتحكيم

01:00 م الإثنين 11 أغسطس 2025

أيمن يونس

background

علق أيمن يونس اللاعب الأسبق لنادي الزمالك على مستوى الدوري المصري والتحكيم لموسم 2025/26.

وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من زمان ما قولناش كلمة بداية مميزة للدوري المصري".

وأضاف: "بصراحه مستوى التحكيم ممتاز لمعظم الحكام بدنيا وفنيا في اتخاذ القرار وغرفة الـVAR أيضا برافو".

وأتم: "نتمني كمان من الجماهير كل الانضباط والألتزام وبلاش أي خروج عن الأصول، عايزين دوري محترم يعيد الأمجاد للدوري المصري، كلنا مسؤلين.

اقرأ أيضًا:

"هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي

"مش شايفه لازم يفوق".. مجدي عبدالغني يوجه رسالة قوية لـ زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن يونس الدوري المصري التحكيم المصري الزمالك
أخبار

الثانوية العامة

