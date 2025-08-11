"كنت فين من اللي حصل لإمام".. العدل يفتح النار على أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

وجه جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، رسالة نارية إلى الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية الهجوم على جماهير الزمالك بعد المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.

قال جمال العدل في تصريحات عبر قناة الزمالك: "كابتن شوبير طالع يهاجم جمهور الزمالك ويقولك لازم عقوبات ومش عقوبات".

وأضاف: "عايز أقوله يا كابتن شوبير كان فين صوتك وكنت إعلامي لما جمهور الأهلي كان بيشتم إمام عاشور ولعيبه ثانية يا ومكنش حد بيتكلم وقتها.. كنت فين السنين دي".

وأكمل: "أنا بقول لجمهور الزمالك كفايه الكلام عن اللاعب ده هما شافوا إن اللاعب كذب ولاوع النادي وباعهم وردوا عليه.. لكن خلاص مفروض صفحة واتقفلت سيبوه في ناديه الجديد ربنا يتولاه هي صفحة أغلقت".

وأكمل: "لكن أنا عايز أعرف كنت فين لما جماهير الأهلي بتتشم لعيبه الزمالك من أيام حسن شحاته .. مش مجرد هتافات".

وأكمل: "يا راجل ده شيكابالا قعد عشرين سنة بيتشتم كنت فين يا كابتن شوبير مبتتكلمشي ليه مسمعناش صوتك.. مكنتش وقتها إعلامي؟".

واختتم تصريحاته: "لازم الإعلامي يكون كلامه واحد مش على حسب المزاج".