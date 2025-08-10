مصطفى شوبير يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد تعادل الفريق مع مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير المارد الأحمر، بع التعادل الفريق أمس أمام مودرن سبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ليست البداية التي كنا نتمناها، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا في المباراة المقبلة، دعمكم يعني لنا الكثير ونشعر به في كل مباراة".

وشارك شوبير في مباراة مودرن سبورت أمس بشكل أساسي، بدلا من قائد الفريق محمد الشناوي، الذي اكتفى بمتابعة المباراة من على مقاعد البدلاء.

وبتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت أمس، يستمر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمارد الأحمر، دون تحقيق أي فوز مع الفريق حتى الأن، منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق في مايو الماضي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

