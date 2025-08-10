تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى المصري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، محمد ابراهيم، يسري وحيد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد أوفا.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد متعب، أمير مدحت، أحمد مدبولي، محمد بن شرقي، أحمد ريان، ياو أنور، مصطفى شلبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب ستاد القاهرة.