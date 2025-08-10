مباريات الأمس
تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى المصري

08:05 م الأحد 10 أغسطس 2025

رئيس نادي البنك الأهلي يحفز اللاعبين بعد أدائهم ال

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، محمد ابراهيم، يسري وحيد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد أوفا.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد متعب، أمير مدحت، أحمد مدبولي، محمد بن شرقي، أحمد ريان، ياو أنور، مصطفى شلبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب ستاد القاهرة.

البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
