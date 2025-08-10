مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: ريبيرو معندوش الكفاءة لقيادة انسجام الأهلي

04:40 م الأحد 10 أغسطس 2025

ريبيرو

كتب- محمد خيري:

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابٌ، عن مواجهتي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، والأهلي أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال "السيد" في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الزمالك قدم مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ويانيك فيريرا هو رجل المباراة من وجهة نظري".

وأضاف السيد: "آدم كايد مازال يحتاج لوقت حتى تظهر بصماته مع الزمالك، ولكن أثق أنه سيقدم أداء مميز مع الزمالك وواضح أنه يمتلك إمكانيات مميزة".

وعن مباراة الأهلي ومودرن سبورت، أكد نادر السيد، أن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي لم يصل للتجانس الكامل رغم تواجده قبل انطلاق كأس العالم مع الأحمر

وواصل: "من وجهة نظري أرى أن ريبيرو معندوش الكفاءة العالية لقيادة انسجام الاهلي بسبب كثرة النجوم التي يمتلكها المارد الاحمر".

وأختتم نادر السيد تصريحاته قائلا: "أحمد زيزو و ياسين مرعي الأفضل في مواجهة الأهلي أمام مودرن سبورت بالأمس".

وتعثر فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الإسباني له خوسيه ريبيرو بالتعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره مودرن سبورت مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

