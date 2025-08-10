مباريات الأمس
كريم الدبيس يكشف طبيعة إصابته وسبب غيابه أمام الزمالك

01:31 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
كتب - محمد الميموني :

كشف كريم الدبيس لاعب نادي سيراميكا كليوباترا طبيعة الإصابة التي يعاني منها والتي جعلته يغيب عن مواجهة الزمالك الأولى في الدوري.

وكتب الدبيس عبر حسابه بمنصة انستجرام:"الحمد الله على كل شيء مزق في عضلة الضامة".

وخسر فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين على يد نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره زد مساء يوم الخميس الموافق 14 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية.

الظهير الأيسر صاحب الـ 22 عاماً كان قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 25/26 قادمًا من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

