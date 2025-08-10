مباريات الأمس
"اتعلم الدرس".. قرار جديد من جون إدوارد حول أحمد فتوح

01:05 م الأحد 10 أغسطس 2025

أحمد فتوح

كتب- محمد خيري:

اقترب أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

وقرر جون إدوارد، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وخاض أحمد فتوح في الفترة الماضية، تدريبات تأهيلية منفردة، بقرار من جون إدوارد وعبدالناصر محمد مدير الكرة، لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، استقر على إعادة أحمد فتوح مرة أخرى للتدريبات الجماعية بداية من غدا الإثنين قبل مواجهة المقاولون.

وأوضح المصدر، أن فتوح تقدم باعتذار للجهاز الفني ومجلس إدارة، والتزم في الفترة الماضية وتعلم الدرس جيدا، لذلك قرر جون إدوارد العفو عنه وعودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

أحمد فتوح نادي الزمالك الدوري الممتاز جون إدوارد
