خالد الغندور يتحدث عن تأثير غياب ثنائي الأهلي على الفريق

12:54 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب - محمد الميموني:

قال نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي خالد الغندور إن الأهلي تأثر بصورة كبيرة بعد رحيل وسام أبو علي للدوري الإمريكي وإصابة إمام عاشور.

وأضاف الغندور خلال حلقة برنامجه مساء أمس السبت بقناة المحور:"رحيل وسام أبو علي خسارة كبيرة للنادي الأهلي وهتشوفه فارق كبير جداً مع الأهلي في المستوى التهديفي وغياب إمام عاشور موثر جداً على الفريق فهو لاعب مهاري ويسدد بيسراه وهداف الدوري المصري وأكيد فرق مع الفرقة بسبب الإصابة".

وتابع نجم الزمالك السابق"ريفيرو مش مدرب بقيمة النادي الأهلي خالص، أنت بتجيب واحد أجنبي وبتديله بالدولار لازم يكون مدرب جامد ويكون أفضل من مساعده عماد النحاس على الأقل وبعض الناس قالت إن المدرب لسة جاي وكده ".

وأتم الغندور تصريحاته بقوله:" النادي الأهلي في مكان تاني غير مودرن سبورت في منطقة تانية خالص ولكن تحتسب لفريق مودرن سبورت التعادل".

واستهل فريق الأهلي مشواره بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما مع مودرن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسام أبو علي إمام عاشور خالد الغندور
